En il Grischun èn s'augmentadas las morsas da chauns cleramain ils davos onns. Quai davent da 162 morsas il 2017, sin 236 il 2018 e 261 morsas da chauns l'onn passà. Quai quai scriva la regenza en ina resposta sin ina dumonda or dal Cussegl grond. Dapi il 2014 vegnia era registrà in augment constant da persunas che tegnan chauns e dal dumber da chauns.

Nagina decleraziun clera

Sche quest augment e l'augment da las morsas haja da far cun il fatg ch'ins ha abolì il 2017 l'obligatori da far l'attest davart las enconuschientschas da la materia na po la regenza betg respunder stringent. Per l'augment da las morsas e dal dumber pli grond da chauns datti anc ulteriuras decleraziuns. Per exempel l'import, savens illegal da chauns bunmartgads ed in'amur per animals surmai­nan bleras persunas d'acquistar nunponderà in chaun.

Cumpra da chauns via internet

Ils ultims onns è la commerzialisaziun da chauns da razza esters sin plattafurmas d'internet creschida enormamain ed er l'import per part dubius tras organisaziuns per la protecziun dals animals crescha dapi in pèr onns. En collavuraziun cun auters chantuns e cun la Confederaziun è il chantun activ en quest sectur en moda preventiva cun controllar pli savens las organisaziuns d'import, ma er cun infurmar e cun sensibilisar las persunas che vulan cumprar in chaun.

