Mangiar tschaina, baiver cocktails e far wellness. Quai ch'è atgnamain tut scumandà – pon giasts dad hotels anc adina far.

Gia plirs mais valan en il Grischun mesiras da protecziun severas, tranter auter èn ustarias, bars sco era bogns serrads. Svizzers e Svizras che vulan ina pitschna pausa da tut las restricziuns, han dentant chattà ina pussaivladad da scappar: hotels. En ils hotels svizzers pon ils giasts numnadamain far bler da quai ch'è scumandà ordvart quellas quatter paraids: mangiar en l'ustaria da l'hotel, baiver in cocktail vi da la bar – u relaxar en il spa. Quels giasts vegnan dabun als hotels, ma els na pon tenor il president da HotellerieSuisse, Andreas Züllig, tuttina betg cumpensar il deficit pervi da corona.

Tranter sutgas e bancs

La media chantunala dal Grischun Marina Jamnicki sa chatta tar quella dumonda in zic tranter sutgas e bancs: Sco media di ella, che la glieud duaja star a chasa. Sco persuna privata, che ha era da vegnir a frida cun la situaziun, ha ella chapientscha per la glieud che tschertga quella pausa en ils hotels.

Uschia sco quai che la situaziun sa mussa actualmain – cun las cifras d'infecziun che sa sbassan – saja quella situaziun exclusiva en ils hotels da responsar. Ma mo sche mintgin e mintgina en in hotel surpiglia responsabladad e sa tegnia vi da las reglas da protecziun. Tranter auter cun tests da massa tar il persunal vul la hotellaria far in ulteriur sforz per pudair mantegnair la situaziun, uschia sco quai ch'ella è.