In uffizi central cun filialas regiunals

La KESB, l'autoritad per la protecziun da l'uffant e da creschids en Grischun, vegn restructurada. Quai han las deputadas ed ils deputads dal Cussegl grond decidì cun ina revisiun parziala da la lescha dal cudesch civil. Or dals Tschintg uffizis independents duai dar in uffizi central cun filialas regiunalas.

Uschia duai la KESB pudair unifitgar e simplifitgar ses process da lavur. Ed er ils singuls cas duain pudair vegnir tractads pli spert e pli effizient cun las novas structuras. Plinavant duain ils custs vegnir repartids a moda pli solidarica, uschia che las vischnancas pitschnas ston pajar pli pauc.

Las deputadas ed ils deputads han sustegnì la revisiun – dentant be cun la garanzia da la regenza ch'i na dettia nagina centralisaziun. Vul dir: er las filialas en las regiuns stoppian vinavant porscher bunas plazzas da lavur per lavurers qualifitgads.