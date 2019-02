En l'onn da fatschenta 2018 ha la Banca chantunala Grischuna fatg in gudogn net da 198 milliuns francs avant reservas – danovamain in record. Il resultat da fatschenta è creschì per 0,4 pertschient sin 196,1 milliuns francs.

Alois Vinzens, CEO da la Banca Chantunala Grischuna, è cuntent che la banca è creschida en tut ils champs commerzials, vegn el cità en la communicaziun da la banca.

Uschia conferma la banca la posiziun dominanta sin il martgà grischun. Il medem mument avain nus investì vigurus e cun success en projects d'innovaziun.

Contribuì al resultat da l'onn da gestiun 2018 hajan tranter auter ils emprests a la clientella cun in augment da 3,5%. Pli che la mesadad da las novas ipotecas ha la Banca Chantunala Grischuna generà ordaifer il chantun. Per la banca saja quai in pass per diversifitgar, sco ella scriva en la communicaziun. Gia dapi blers onns sajan ins activs era ordaifer il chantun Grischun, explitgescha Vinzens. «Quai è er necessari cun quai che nus essan la pli gronda banca qua sin quest plaz. En il Grischun n'avain nus betg avunda potenzial per crescher.» Oravant tut a Turitg saja la Banca Chantunala Grischuna preschenta cun grond success.

Acquist e consolidaziun da la Albin Kistler SA cun effect positiv

L'augment da la facultad dals clients per 3,5 milliardas sin 33,2 milliardas francs è per l'ina da manar enavos sin la consolidaziun cumplaina da la Albin Kistler SA. Quai è la consequenza da l'integraziun da questa interpresa en il concern da la Banca Chantunala en il davos onn. Per l' autra ha dentant era l'afflusiun da novs daners giu in effect positiv.

Era per la banca Grischuna n'èn las turbulenzas sin il martgà d'aczias betg stadas senza effect. Ellas han engrevgià l'ulteriur resultat ordinari.

40,00 francs per aczia

La dividenda da la Banca Chantunala Grischuna resta sin 40 francs per aczia. Tut en tut paja la banca ora dividendas en valita da 100 milliuns francs al chantun Grischun ed als participants. Il chantun survegn 87,4 milliuns francs. Quai muntass ad enturn 440 francs per mintga Grischun e Grischuna, constatescha il president da la banca, Peter Fanconi. En il fond da contribuziun per projects nuncommerzials (tranter auter cultura, sport, economia, turissem) van 3,2 milliuns francs.

Tschains negativs era en l' avegnir

En il 2019 esi da quintar cun in gudogn da concern da 183 tochen 188 milliuns francs. Quai che pertutga dentant il resultat da fatschenta è la prognosa pli moderata. Cun empruvar d'interpretar las communicaziuns da la banca naziunala manaja el ch' ils tschains negativs cuintinueschian, uschia Peter Fanconi vinanvant. Perquai vegnia il resultat da fatschenta a sesminuir sin tanter 175 e 180 milliuns francs.

