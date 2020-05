cuntegn

Revisiun lescha da polizia - Cuira vul cameras per identifitgar persunas

Il parlament da la citad da Cuira ha da reveder la lescha da polizia. In dals puncts: la controlla cun video. La nova lescha porscha la basa legala per far controllas cun video senza registraziuns ed era controllas cun video cun identificaziuns da persunas.