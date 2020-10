Discussiuns haja sulet dà tar l'imposiziun da taglia sin cumpensaziuns da chapital or dal provediment da vegliadetgna, scriva la cumissiun. Ella recumonda perquai al Cussegl grond d'entrar en la fatschenta. Quel tracta la revisiun da la lescha da taglia durant la sessiun d'october.

Cumpensaziun da chapital or da provediment da vegliadetgna

Dal medem avis è la cumissiun stada tar il punct che persunas maridadas e ledias na duain betg pli vegnir tractadas different. Per tuts duai valair la medema tariffa da taglia minimala e maximala. Sco tariffa minimala propona la cumissiun 1,5%. Tar la tariffa maximala èn las opiniuns idas dapart. La maioritad da la cumissiun vul quel tar 2%, per pudair prender en ina buna posiziun envers auters chantuns. Ina minoritad era da l'avis ch'i tanschia da sbassar la tariffa sin 2,6%. La regenza aveva proponì 3%.