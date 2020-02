Duas giadas ha Riccarda Vedana gì in tumor en il tscharvè. Il tractament ha laschà enavos fastizs tar la chantadura da Domat. Cun 50 onns ha ella mo pauc energia. Per ir a pe è ella visada sin in rollatur ed in mobil electric. Grazia a la Pro Infirmis ha ella survegnì quai ch’ella dovra per viver.

Cun 43 onns ha Riccarda Vedana gì la segunda giada in tumor en il tscharvè. L’irradiaziun ha laschà enavos fastizs. Ella na vegn betg pli dad ir bain a pe, ella n’è betg segira. Uschia ha ella dumandà avant 5 onns la Pro Infirmis per agid per midar il bogn. Enstagl d’ina bognera leva ella ina duscha cun paraids, en cas ch’ella cupitgass.

La Pro Infirmis ha purschì in grond agid. Senza ella n’avess jau betg survegnì ina uschè buna schliaziun.

L’architect da la Pro Infirmis ha cusseglià Riccarda Vedana, ha proponì ina soluziun ed ha inoltrà la dumonda per bajegiar enturn a la Pro Infirmis. Senza quest sustegn fiss tut ì pli ditg ed il resultat na fiss betg stà uschè bun.

Bler a chasa

Sa preschentar sin tribuna u schizunt chantar per sasezza a chasa n’è betg pli pussaivel per Riccarda Vedana. Perquai ha ella memia pauc energia e memia bleras dolurs. Uschia è ella savens a chasa. Per pudair sa muventar posseda ella in rollatur. E per far viadis pli lungs, per exempel per ir tar la fisioterapia u per s’entupar cun amis ed amias ha ella in mobil electric. Quel dettia enavos ad ella in zic libertad, sper tut ils mals ch’ella haja uschiglio.

