Chantun - Rico Cathomas e Vincenzo Todisco partan professura

La Scol'auta da pedagogia dal Grischun ha elegì Rico Cathomas per la professura speziala per didactica da plurilinguitad integrada. El parta la professura speziala cun Vincenzo Todisco ch’è vegnì elegì per la professura taliana. Quai ha communitgà la Scol’auta da pedagogia.