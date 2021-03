In onn suenter il lockdown sa deditgescha RTR a questa dumonda e discuta en in «Controvers spezial» cun expertas ed experts davart las sfidas da la tgira. La discussiun po vegnir suandada dumengia saira a partir da las 17:55 sin SRF info ubain sin rtr.ch.

Relevant per il sistem – co vai cun il persunal da tgira?

In onn corona vul era dir in onn da tgira al limit. Co è quest onn spezial sta per las chasas da tgira ed attempads ni en ils ospitals? Tge èn las sfidas? Tge èn las spetgas envers la politica? E tge schliaziuns ha la politica?

Nus discutain en il studio cun expertas ed experts davart la tematica. En ina emprima runda èn ils ospitals pitschens e las chasas da tgira ed attempads en il center, en ina segunda runda las dumondas politicas en connex cun la tgira.

Ils giasts da l’emissiun:

Claudia Tomaschett, manadra da la chasa da tgira ed attempads Glion

Urs Cadruvi, directur da l’ospital Schiers da la fundaziun Flury

Renate Rutishauser, presidenta da l’Associaziun da las tgirunzas e dals tgirunz secziun Grischun

Martin Schmid, cusseglier dals chantuns (PLD) e president dal cussegl d’administraziun da l’ospital chantunal dal Grischun

Controvers spezial «La tgira en pitgiras» - la discussiun:

Dumengia, ils 14-03-2021, 17:55 sin SRF info ubain sin rtr.ch Moderaziun: Andri Franziscus

Avais Vus dumondas? As participai a la discussiun en ils commentaris!