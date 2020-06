La raschun è la topografia dal chantun: Sch'i dat in accident en Grischun u sch'enzatgi vegn ferm malsaun per exempel tar in infarct dal cor vai tut tenor ditg, fin ch'il medi d'urgenza, l'ambulanza u l'helicopter da salvament èn là. Gidantras u gidanters – uschenumnads «first responders» – pon procurar per l'emprim agid fin che las forzas professiunalas da salvament èn al lieu. En tschertas situaziuns è l'emprim agid durant las emprimas minutas numnadamain decisiv per il surviver d'ina persuna.

Collavuraziun cun Salvament alpin svizzer

Il chantun Grischun ha perquai incumbensà il Salvament alpin svizzer da bajegiar si e da manar l'organisaziun «First responders plus en il chantun Grischun». Ils 350 «first responders plus» duain esser repartids sin l'entir territori dal chantun. En tut duai dar 70 gruppas cun mintgamai 5 gidanters u gidantras. Mintga da quellas gruppas vegn ad esser equipada cun in satgados d'urgenza, cun in defibrillatur extern automatisà sco er cun il material da sanitad necessari.

Alarmads vegnan lura ils «first responders» ensemen cun las forzas da salvament professiunalas sur il numer da telefon 144. Il project custa var 700'000 francs. Radund in terz dals custs surpiglia l’Agid Svizzer per la muntogna. Il rest il chantun.

