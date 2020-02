Tar la surdada da las lavurs en connex cun la sanaziun dal Convict a Cuira, haja il chantun cuntrafatg a la lescha. A questa conclusiun vegn ina expertisa che la regenza grischuna ha laschà far.

L'expertisa stat en connex cun ina dumonda parlamentara, communitgescha la regenza grischuna. Il chantun n'aveva betg scrit ora las lavurs per il provisori dal Convict

Tecnic, economic ed organisatoric però raschunaivel

Raschunaivel saja percunter il proceder co ch'il chantun ha surdà l'incumbensa per ils alloschis provisorics dal Convict ord vista tecnica, economica ed organisatorica. Dapi il cumenzament da l'onn da scola 2018/2019 vegnan duvrads moduls da lain sco alloschi per scolaras e scolars chantunals.

Retschertgas avevan mussà il mars 2019 ch'il chantun n'aveva betg scrit ora las lavurs.

