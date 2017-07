Schefredactur relaschà – Lia dentant da buna speranza per LQ

Che la chasa da medias Somedia ha desditg la plazza al schefredactur da «La Quotidiana» LQ Martin Cabalzar (61) sin la fin da quest onn n'è nagina surpraisa per la Lia Rumantscha. Quai ha ditg il secretari general Martin Gabriel envers RTR. Gabriel sa mussa schizunt optimistic per l'avegnir da LQ.

Anc l’emna passada aveva schizunt il Cussegl federal signalisà ses sustegn per la pressa rumantscha ed uss procura la chasa da medias Somedia per fatgs: Il schefredactur Martin Cabalzar vegn relaschà per la fin da quest onn.

Cabalzar: «Nagina gronda surpraisa»

Per Cabalzar sez na saja quai nagina gronda surpraisa, ha'l ditg sin dumonda da RTR. Dentant:

« Cur ch'ins survegn la visada nair sin alv fa quai schon in zic impressiun e suenter 30 onns engaschi cumplain per la pressa rumantscha è quai dubel grev da magunar. » Martin Cabalzar

schefredactur La Quotidiana

Per ils dus ulteriurs collavuraturs da la Quotidiana, engaschads da la Somedia, par'igl da dar autras soluziuns. Quels na survegnian probabel betg la desditga, uschia Cabalzar.

Lia Rumantscha sin buna via tar ina soluziun per la gasetta

Er per il nov secretari general da la Lia Rumantscha, Martin Gabriel, che tira per uschè dir il char per salvar La Quotidiana n'è la desditga da Martin Cabalzar nagina surpraisa. Anzi, i saja la conferma da far vinavant cun la lavur.

En in emprim pass sajan da ramassar a fin ils daners per pudair edir La Quotidiana er il 2018 sco enfin qua. Quai è tenor Martin Gabriel tant sco grategià. I manchian be anc la resposta dal chantun e quella en scrit da la Confederaziun che haja dentant gia confermà il sustegn finanzial.

Societad duai edir LQ

Cun ils daners fundescha la Lia Rumantscha lura ina societad che edeschia la gasetta. Or da questa societad èsi previs, che Martin Cabalzar vegnia pajà vinavant sco schefredactur. Er pajà da quella societad vegnia il mainaproject da «novas medias». Là vai per sviluppar l'avegnir da La Quotidiana ed insumma da las medias rumantschas a partir dal 2019.

Tranter auter cun ina retschertga tge che la glieud giavischia ed er per sclerir dumondas sco: En tge furma vegn la gasetta, sin palpiri u digital? Ubain er: Quantas giadas cumpara ella?

Il 2018, durant il qual che La Quodidiana vegn edida sco fin qua, vegn nizzegià per sviluppar il project per l'avegnir.

Pressiun da la Somedia

La chasa editura Somedia aveva cumenzà da far pressiun la fin da mars. En in scriver a la regenza chantunala ed a l'agentura da novitads ANR aveva la Somedia dumandà per ulteriurs 300'000 francs per pudair edir ensumma LQ. Quella summa correspundia al defizit, che la chasa da medias saja anc pront da purtar enfin la fin da quest onn.

Perquai vegn tschertgada actualmain en Grischun e tar la Confederaziun ina soluziun per LQ. Martin Cabalzar, ch'è dapi 19 onns schefredactur da la gasetta, ha buna speranza ch'i dettia ina soluziun per LQ:

« Tras la decisiun dal Cussegl federal avain nus in impurtant e ferm signal da Berna. Ed jau sper er, ch'il chantun e la Lia Rumantscha e la Rumantschia chapeschian quest signal. » Martin Cabalzar

schefredactur La Quotidiana

Martin Cabalzar spera per l'avegnir da quella gasetta ch'el ha tgirà dapi 19 onns – e spera, ch'el possia er esser da la partida tar ina soluziun nova per La Quotidiana.

RR novitads 11:00++