Schelira en las vignas: 50% enfin 60% dals chatschs èn empaglia

La schelira da mez avrigl ha chaschunà gronds donns en las vignas grischunas. Tenor l’uniun da viticulturs Grischun Vin sajan 50% enfin 60% dals chatschs en las vignas da la Val Rain ed il Signuradi schelads, quai conferma Georg Fromm president da Grischun Vin.





La direcziun da l’Uniun grischuna dils viticulturs discuta la... 2:39 min, Telesguard dals 10.5.2017

Il pli fitg hajan las vignas a Jenins e Malans patì. Pli pauc quellas en la regiun da Zezras, Fläsch e Favugn. Daco che gest quellas regiuns èn donnegiadas pli pauc, saja dentant grev da giuditgar di Georg Fromm. Ils donns dependian numnadamain da differents facturs sco per exempel da la umiditad.

Mesiras han gidà per part

Sco Georg Fromm di, hajan mesirar sco las chandailas ni las pignas per stgaudar las vignas gidà in zic da cumbatter il fraid. Cun quellas metodas vegn'ins er a lavurar en avegnir. Uss stoppia dentant vegni evaluà quant fitg ch'ellas hajan gidà effectivamain questa primavaira. Grischun Vin vul dentant en mintga, cas ch’ils viticulturs Grischuns hajan la pussaivladad da cumprar chandailas per las vignas.

Deposit da chandailas

Questa primavaira èn las chandailas per stgaudar las chaglias en las vignas stadas vendidas ora fitg svelt. Uschia han differents viticulturs en il Grischun betg pli gì la pussaivladad da cumprar chandailas. Per ch’ils viticulturs sajan in’auter onn pronts per cumbatter la schelira vul Grischun Vin manar discussiuns cun producents da chandailas per che quellas vegnian producidas en pli grondas dimensiuns.

Plinavant less Grischun Vin intimar ils viticulturs da cumprar avunda chandailas e tut tenor crear communablamain in deposit. Las chandailas sappian tut tenor salvar ina bella part da las vignas.

RR actualitad 17:20 / TSG 17:45