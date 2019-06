Ils da Schiers han approvà il venderdi saira a chaschun da la radunanza communala in credit da 4 milliuns francs per il mantegniment dals bajetgs d'administraziun Farb, la scolina Feld e l’implant da sport Oberhof. Il credit è limità sin 12 onns. Per l’onn current vegn surdà in credit da 300’000 francs.

Plinavant ha la vischnanca approvà il quint annual dal 2018. Tar expensas da bunamain 15 milliuns francs serra quel cun in surpli da stgars 165'000 francs.

