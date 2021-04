La radunanza communala da Schlarigna ha approvà il glindesdi saira differents credits. Tranter auter er in credit da 4,8 milliuns francs per revitalisar il flum En. La participaziun da la vischnanca vi dals custs totals munta a 5 fin 10%. Dapi il 2006 vegn il letg da l’En renatiralisà en singulas etappas tranter Schlarigna e Zuoz. Cumenzar a bajegiar vulan ins la stad 2022. A fin duai tut esser l'enviern 2024.

Il project che pertutga la vischnanca Schlarigna è radund 2,5 kilometers lung. Per la revitalisaziun dovri radund 480 meters quadrat funs dal conturn che deriva da possessurs privats. Er da la vischnanca vegn dà ina part dal funs che vegn nizzegià agricul. Grazia ad infurmaziuns ed a la collavuraziun directa cun ils pertutgads, hajan ins chattà schliaziuns che funcziunian.

Il project è partì si en trais parts. La part «sura» va da l'ovra electrica Islas fin tar l'ARA Staz, la part a «mez» va da l'ARA Staz fin tar la punt San Gian e la part «sut» va da la punt San Gian fin tar la Punt dals Bovs.

Ulteriurs credits

Ultra da quai ha la vischnanca approvà in credit da 110'000 francs per la plazza da sport davant la scola. Quella duai pussibilitar da dar ballape, volleyball u ballabasket. Uschia pudessan quels sports er vegnir giugads l'atun e la primavaira. Da lez temp n'è il prà anc betg da duvrar. Er il credit per la via d'access a Marguns, per 195'000 francs ha la vischnanca approvà. Concret vai per la sanaziun da trais da las punts sin il traject. E 150'000 francs paja la vischnanca per il Mountainbike Skills Park.

Da nov part da la suprastanza communala fa Monica Günthard.