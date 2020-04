La Scola auta da pedagogia dal Grischun adattescha ses studis a partir da l'onn da studi 2021/2022. La raschun è la structura dal nov plan d'instrucziun 21, communitgescha la regenza grischuna.

Da nov datti uschia in studi per il stgalim da scolina. Quel cumpiglia las duas classas da la scolina e las emprimas duas classas da la scola primara. In segund studi cumpiglia lura il stgalim primar da l'emprima fin la 6avla classa primara. Questa adattaziun fa da basegn, per ch'ils studis da la scol'auta grischuna vegnan er en futur renconuschids sin plaun naziunal.