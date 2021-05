Be pli classas da duas annadas

Anc dat quai en la chasa da scola Lachen a Cuira trais classas da duas annadas, e duas classas da trais annadas bilinguas rumantsch-tudestg. En il futur duai quai sa midar, sin tschintg classas da duas annadas. Uschia saja vegnì fatg quint ad ina malgistadad, ha il cusseglier da vischnanca da la PCD Peter Portmann ditg en la debatta.

La PCD è era stada quella partida ch'aveva inoltrà l'incumbensa da midar las classas. Quai suenter che geniturs avevan exprimì lur quitads – che uffants che van a scola cun trais classas sajan disavantagiads en cumparegliaziun cun uffants che van en classas cun duas annadas. Il parlament da Cuira ha sustegnì unanimamain questa midada. Be ils daners han dà da discurrer.

Daners be en il budget

Dat quai numnadamain dapli uffants, po quai er chaschunar dapli custs. Ina persuna d'instrucziun chaschunass per exempel 75'000 francs dapli custs. Il cussegl da la citad vuleva perquai agiuntar a la fatschenta ina dumonda, da pudair agir pli flexibel puncto daners. La PLD, ils Verdliberals e la PPS na vulevan dentant betg dar in tal schec en blanco al cussegl da la citad – sco la cussegliera Géraldine Danuser ha numnà quai. Dumondas da finanzas sajan da reglar en il rom dal budget. Fitg cnapp cun be ina vusch differenza, ha il parlament era decidì en quest senn.