Il suveran grischun ha refusà cleramain omaduas iniziativas per ina «Buna scola grischuna». Uschia sa fatschentan er en il futur experts cun las dumondas da la furmaziun e da plans d'instrucziun e na betg il pievel.

L'emprima iniziativa che vul ch'il pievel possia cundecider en dumondas impurtantas da la furmaziun è vegnida refusada cun 75%.

La segunda iniziativa che vul ch'il pievel possia cundecider tar plans d'instrucziun è vegnida refusada cun 76%.

«Scola grischuna po uss vegnir a ruaus», di Martin Jäger

Martin Jäger è cuntent cun il cler resultat a l'urna. Uss possian ins lavurar vinavant cun il plan d'instrucziun 21, senza avair difficultads zuppadas. Per il minister da scolaziun fiss in GEA stà in pass enavos. Ils arguments dals iniziants n'hajan simplamain betg persvadì.

LEGR sa legra da cler resultat NA

L'uniun da magistraglia grischuna (LEGR) sa legra che trais quarts dal Grischun han refusà l'iniziativa dubla, quai ha l'uniun communitgà. Il resultat mussia che la populaziun grischuna saja cuntenta cun la scola populara.

Per iniziants è in quart GEA in bun resultat

Ils iniziants na sajan betg trumpads ch'i saja vegnì tar in NA. Cuntrari, il resultat mussia ch'in quart dals votants grischuns na saja betg cuntent cun la situaziun. Uschia na saja il tema anc betg giud maisa, di l'inizianta Marlies Klesse. Cun l'iniziativa saja la discussiun davart la furmaziun e davart plans d'instrucziun vegnida lantschada.

En nagina regiun dal chantun han las iniziativas chattà ina maioritad. Il pli grond sustegn han las duas iniziativas survegnì en il Partenz. Cunter en il Partenz è la suletta vischnanca che ha ditg GEA ad omaduas iniziativas, quai cun 54% a l'emprima e 53% a la segunda. Il pli cler NA hai dà a Maton en la regiun Viamala. Là han 95% dals votants e da las votantas refusà omaduas iniziativas.

43% dals votants grischuns e da las votantas grischunas èn sa participads a la votaziun.

