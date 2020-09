En l'idiom surmiran datti novs meds d'instrucziun da matematica e da lingua per il stgalim primar. La regenza grischuna ha approvà il concept per elavurar quels. Fin l'avust 2026 duain ils meds d'instrucziun da la Chasa editura per meds d'instrucziun da Turitg vegnir translatads ed edids en surmiran per las sis classas dal stgalim primar. Mintga onn datti in nov med d'instrucziun, vul dir il 2021 cumparan sco emprim ils cudeschs da matematica e lingua per l'emprima classa.

Necessari è quai, perquai che las vischnancas dad Alvra, Lantsch e Surses han decidì da reintroducir il surmiran en la scola populara.