Actualmain prescriva la lescha quatter lecziuns – e betg dapli. Gist per scolaras e scolars en regiuns perifericas, cun in lung viadi a scola, fissi dentant ideal da magari pudair cumenzar in zic pli baud, è stà il giavisch. Uschiglio capitia ch’ils uffants arrivian per exempel cun l’auto da posta – stoppian dentant spetgar sin il cumenzament da la scola.

Il minister da scola Jon Domenic Parolini è sa dustà cunter questa midada. I saja gia uss pussaivel da dumandar il chantun per ina lubientscha extraordinaria per far dapli lecziuns e perquai na dovria nagina flexibilisaziun generala.