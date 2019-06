Sin il stgalim superiur da las scolas grischunas mancan magisters e magistras cun la scolaziun confurma. Perquai vuleva il chantun Grischun ensemen cun las Scolas autas da pedagogia dal Grischun e da Son Gagl porscher a partir da l'atun che vegn ina scolaziun per magisters primars ch'avess manà a la qualificaziun necessaria per dar scola sin stgalim superiur.

Per manar tras il curs aveva la regenza grischuna pretendì in dumber minimal da 24 participants. Sco la Scol'auta da pedagogia communitgescha uss, n'èsi però betg gartegià fin la fin d'avrigl da survegnir avunda annunzias per la scolaziun. Ord quest motiv sto il cumenzament dal curs vegnir stuschà sin l'atun 2020.

La scolaziun fiss stada cumplementara a la professiun. Cun il lieu da scolaziun a Cuira, n'avessan ils participants gì curts viadis e betg stuì guntgir sin scolas autas dad auters chantuns.

