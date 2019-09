La regenza grischuna ha declerà il med sco obligatoric. Il cuntegn da quel è accordà cun il Plan d'instrucziun 21. Sper in concept communabel per tut ils idioms resguardia il med er las particularitads idiomaticas. Il med cumpiglia mintgamai quatter carnets da lavur per scolaras e scolars sco era in commentari en quatter parts per ils scolasts. Il commentari per scolasts datti er en furma digitala sco PDF. Er ils carnets da lavur datti tant en furma digitala sco er en furma squitschada.

Sco che l'uffizi per la scola populara communitgescha èn las proximas publicaziuns prevesidas per l'auter onn da scola. Lura duai cumparair il med per la quarta classa e per l'emprima secundara.

RR novitads 12:00