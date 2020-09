L'organisaziun che s'engascha per il dretg e la protecziun dals animals PETA pretenda en in scriver a la regenza grischuna che la chatsch'auta vegnia interrutta immediat. Plinavant duai quella vegnir abolida per adina.

Animals selvadis èn part da nossa natira e han il dretg da nizzegiar lur spazi da viver e da betg vegnir spaventads u schizunt mazzads.

5'500 chatschader duain en il chantun Grischun durant las trais emnas da la chatsch'auta dasper 5'560 tschiervs oravant tut sajettar chavriels. La chatscha saja brutala. E tenor experts saja la chatscha betg adattada per regular la populaziun dals animals selvadis. Studis mussian che la chatscha intensiva haja l'effect cuntrari: Quella destrueschia structuras socialas uschia ch'ils animals sa multiplitgeschian a moda betg controllada.