«I na dovra betg dapli leschas per viver senza discriminar»

Cun 63% di il suveran svizzer cleramain GEA al scumond da discriminar pervia da l'orientaziun sexuala. Ed er en il Grischun han 58% da las persunas ch'èn idas a votar decidì, che persunas omo- e bisexualas duain vegnir protegidas meglier d'odi e discriminaziun. Perquai duain il Cussegl federal ed il Parlament federal cumplettar la norma penala d'antirassissem, che protegia per exempel er persunas d'ina razza, etnia u d'ina religiun.

Fiss quai dentant ì tenor il suveran da Furna, n'avess la politica betg stuì far quella adattaziun. Furna ha cun 71% detg il pli cler NA en il Grischun tar la proposta. Cornelia Roffler, la presidenta da vischnanca, tutga er tar las persunas ch'han mess in NA en l'urna: «Jau na valitesch betg il resultat sco conservativ, a mai para simplamain che la lescha d'ozendi basta sco ella è». Ed ella agiunta: «I na dovra tenor mai betg dapli leschas, nus vivain qua er en pasch senza discriminar in l'auter».

