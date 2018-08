En la regiun da cunfin cun l'Austria èsi er ils proxims trais onns scumandà da pavlar selvaschina d'ungla. Quai sco mesira per evitar che la malsogna tuberculosa arriva en il chantun.

Persunas privatas na dastgan er ils proxims trais onns betg pavlar tschiervs, chavriels, chamutschs e capricorns en la regiun da cunfin cun l'Austria. Il scumond che vala gia dapi dus onns saja sa cumprovà – quai sco mesira preventiva per evitar l’import da tuberculosa tras selvaschina dal Vorarlberg. En il Grischun na datti fin oz anc nagin cas da tuberculosa registrà tar selvaschina. Quai scriva l'Uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad d'animals.

Er scumandà da pavlar passivamain

Scumandà èsi da pavlar activamain cun installar indrizs da pavlar sco er da pavlar passivamain. Quai vul dir che fain, restanzas da pavel, ballas da silo, cumpost e.u.v. ston vegnir depositads uschia, che la selvaschina n'als po betg cuntanscher. Ils animals selvadis na duain numnadamain betg pudair tiers pavel che vegn er maglià d'animals da niz. Plinavant na duai la selvaschina er betg vegnir attratga en la vischinanza dals animals da niz. Uschia vul il chantun evitar ch'animals da niz vegnan en contact cun animals selvadis malsauns.

Il scumond vala per las suandantas vischnancas: Fläsch, Maiavilla, Jenins, Malans, Landquart, Seewis, Grüsch, Schiers, Luzein, Furna, Jenaz, Fideris, Küblis, Cunter en il Partenz, Claustra-Serneus, Zernez, Scuol, Valsot e Samignun.

La situaziun actuala en Austria

En il Vorarlberg ed il Tirol han ins chattà fin oz – malgrà concepts da chatscha intensivs – adina puspè tschiervs cun tuberculosa avanzada. Tenor infurmaziuns da las autoritads è bain sa diminuida in pau la frequenza da la malsogna. Ultimamain han ins constatà tschintg cas en il Montafun. Ultra da quai han ins stuì serrar otg tegnidas d'animals pervia da las controllas da tuberculosa. Quai mussa che l'epidemia vegn anc adina transferida dals animals selvadis sin ils animals da niz.

Plinavant è vegnida diagnostitgada la primavaira 2018 la tuberculosa tar in uffant a Dornbirn. Contagià è el vegnì sin il bain puril da sia famiglia. Pervia da l'epidemia han ins stuì mazzar tut il muvel da quest bain.

RR novitads 11:00