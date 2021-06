Ignorar infurmaziuns concretas d'in whistleblower e betg reagir sin indizis per cartels en offertas da submissiuns – quai na duai mai pli capitar. La cumissiun d’inquisiziun parlamentara (PUK) fa ina retscha da recumandaziuns en ses segund rapport. La principala: in post dad ombud independent.

La PUK recumonda in post da mediaziun independent

Gia cura che la cumissiun da concurrenza (WEKO) ha cumenzà il 2012 ad intercurir ils cartels en il Grischun, ha era il chantun reagì. El ha per exempel introducì ina glista da check per fastizar cunvegnas da submissiun.

Post extern stgaffescha fidanza

Plinavant ha il chantun endrizzà in post, nua ch'ins po annunziar indizis sin cartels u cunvegnas da pretsch. I sa tracta dentant d'in post intern, entaifer il Departament d'infrastructura, energia e mobilitad (DIEM).

La PUK recumonda uss in post dad ombud extern – independent da l'administraziun. Mo in post neutral procuria per la fidanza necessaria ed eviteschia retegnientschas da propi annunziar corrupziun e cartels, stat scrit en il segund rapport da la PUK.

Ultra da quai recumonda la PUK a la regenza ed a l'administraziun:

Protocollar per stgaffir segirtad e transparenza: Las infurmaziuns ed ils documents ch’Adam Quadroni aveva dà il 2009 a l’Uffizi da construcziun bassa dal chantun n'èn betg vegnidas protocollads. In protocol fiss stà «da gronda impurtanza», scriva la PUK.

Communitgar e surpigliar responsabladad: Suenter ch’Adam Quadroni aveva infurmà l’Uffizi da construcziun bassa dal chantun davart il cartel en l’Engiadina, n’eri capità nagut. Persunas en posts decisivs n’èn betg vegnidas infurmadas. La communicaziun ed il senn da responsabladad stoppia urgentamain sa meglierar, pretenda la PUK.

Plinavant stoppia vegnir francà en la lescha da submissiun l’obligaziun da prevegnir a cartels.

Collavuraturs che s’occupian da las proceduras da submissiun duain vegnir scolads meglier ed i saja da procurar, che la savida vegnia applitgada en la pratica.

Tar las offertas da submissiun sajan da trair en consideraziun era criteris sco qualitad e durabladad e betg mo il pretsch pli favuraivel.

In screening-tool lubeschia da cumparegliar las offertas da submissiun era cun pretschs ordaifer il chantun. I saja dad implementar in tal instrument.