Las blera naiv en bleras regiuns dal chantun Grischun chaschunan situaziuns da viver fitg pretensiusas per la selvaschina. Ussa èsi fitg impurtant d'evitar disturbis per ils animals selvadis.

L'uffizi da chatscha e pestga examinescha, sch'i èn inditgadas – sper evitar disturbis – ulteriuras mesiras per tegnair la selvaschina en il spazi da viver natiral.

L'uffizi da chatscha e pestga supplitgescha la populaziun ed en spezial er las sportistas ed ils sportists da naiv

da betg disturbar ils spazis da viver dals animals selvadis,

d'observar strictamain las zonas da paus per la selvaschina che las vischnancas han determinà, e

da tegnair ils chauns sche pussaivel adina a la tschinta.

Sche la situaziun duess sa pegiurar vinavant, vegnan instradadas sistematicamain ulteriuras mesiras, sco per exempel scumonds d'access sco er il pinar singuls bostgs per pavel u il metter a disposiziun fain directamain en ils spazis da viver, per quietar supplementarmain ils spazis da viver d'enviern. Tut tenor co che l'aura sa sviluppa e co che la selvaschina sa cumporta po il chantun ordinar immediatamain questas mesiras.

RR novitads 16:00