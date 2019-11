cuntegn

Semiar lucid - «Tar in siemi lucid è tut pussaivel»

Sgular tras l’aria u trair flad en l’aua n’è betg pussaivel en la realitad. En ils siemis percunter èsi nagin problem. Cunzunt tar in siemi lucid san ins entrar in mund fictiv, nua ch’i dat nagins cunfins. Per cuntanscher in tal siemi dovri la dretga tecnica.