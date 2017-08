Seniors grischuns sustegnan revisiun da l’AVS 2020

CDM / Corina Schmed

La prevenziun per la vegliadetgna 2020 è er in tema tar l’associaziun chantunala dals seniors sco er dal cussegl grischun dals seniors. Omadus gremis s’engaschan per in gea tar la votaziun dal pievel ils 24 da settember.