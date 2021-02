Praschun cundiziunà: 20 mais per patrun e 14 per secretaria

La sentenzia:

Chastis cundiziunads per il patrun e la secretaria da la Tscharner SA a Domat pervi da sfalsificaziun, cugliunaria e violaziun da la lescha da lavur.

La Dretgira regiunala Plaun ha sentenzià il patrun a 20 mais e la secretaria a 14 mais praschun cundiziunà.

Vitiers han omadus survegnì in chasti en daner medemamain cundiziunà. La dretgira ha plinavant decidì multas da 10'000 francs per il patrun e da 4'100 francs per la secretaria.

Il patrun da la Tscharner SA e sia secretaria han anc la pussaivladad da recurrer cunter questa sentenzia.

Tge ch'era chapita enfin uss...

Il mainafatschenta da la Tscharner SA e sia secretaria han gì da cumparair il mardi avant dretgira perquai ch'els han sfalsifitgà documents e violà la lescha da lavur. La procura publica dal Grischun ha pretendì 24 mais praschun cundiziunà per il mainafatschenta da la Tscharner SA e per sia secretaria 14 mais praschun cundiziunà. Plinavant ha la procura publica pretendì per omadus chastis en daner cundiziunads e multas.

Laptop en l’auto

Il derschader da la dretgira Plaun ha interrogà minuziusamain ils dus accusads, per exempel la secretaria davart la calculaziun dubla da las uras da lavur. La calculaziun da las uras ch’ils lavurers avevan propi lavurà avevia la secretaria sin in laptop ch’ella zuppavia adina en l’auto privat, è resortì da l’interrogaziun. Sin il computer en biro sa chattavia be la calculaziun da las uras manipuladas.

«Blancoschec»

Sch’ils lavurers reclamavian che lur sururas na vegnian betg pajadas ora, pajavia il patrun tschertas summas – ma nair. Il patrun faschevia suttascriver ils lavurers ina quittanza, ma il cedel eria mintgamai faldà. Ils lavurers vesevian be ina vart dal cedel e na savevian betg tge che steva scrit sin l'auter maun. Il derschader ha discurrì en quest connex d’in blancoschec.

Arguments da la defensiun

Ils advocats pledeschan per chastis pli maiaivels: L’advocat dal patrun pledescha per 12 mais praschun cundinziunada. Cun pajar daners nairs haja ses mandant strusch gì profit. Ils pajaments nairs n’haja el la finala betg pudì trair giu da la taglia.

L’advocat da la secretaria ha fatg valair ch’ella saja stada be la gidantra e betg la cumpliza. La secretaria haja be fatg tge ch’il patrun cumandavia e betg sezza gì l’idea da sfalsifitgar e cugliunar. Perquai pledescha l’advocat per 5 mais praschun cundiziunada.