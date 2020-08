La PCD giuvna dal Grischun beneventa en ina communicaziun a las medias en mintga cas ina cuntraversa fundada davart il futur da la partida. Sco ch'els scrivan oz saja las dumondas davart il «C» e davart in'eventuala fusiun cun la PBD saja ina buna schanza da discuttar davart ils cuntegns da la partida.

In «tradiment da l'olma»...

Dad ina vart accentuescha la partida giuvna, ch'il «C» tutgia tar lur identitad:

Stritgar il «C» fiss in tradiment da l'olma e senz'olma èn ins nagut auter ch'ina bandiera.

Sin dumonda da RTR conceda il president da la PCD giuvna chantunala, Fabian Collenberg, ch'i vegnia tgunsch a dar persunas che bandunassen la partida sch'il «C» vegniss stritgà. Per crear in spiert d'equipa, per ch'ina nova olma sa cristallisass ora en ina nova partida duvrassi bain temp, dentant stoppian ins era relativar in zichel:

La fin finala èn quai duas partidas dal mez che han tar bleras tematicas ina sumeglianta opiniun.

...u ina gronda schanza per il center burgais?

Da l'autra vart vesa la partida giuvna la fusiun cun la PBD er sco schanza per in nov futur: nov num, nova dinamica. Uschia pudess la partida era daventar pli ferma – forsa era en citads nua che la PCD è main ferma.

Era PBD ha puspè discutà davart las perspectivas

Gievgia saira ha la PBD dal Grischun discutà davart il futur da lur partida. Beno Niggli, president da la Partida burgais-democratica, è persvadì che la partida stoppia sa deditgar al futur cun guardar a lunga vista. Scenaris sajan plirs avant maun. Martina Widmer, presidenta da la giuvna PBD, ha infurmà davart ils resultats d'ina analisa ch'è vegnida fatga cun mussar si fermezzas, privels, schanzas e ristgs.

Decisiuns n'èn dentant era qua betg vegnidas tratgas. La discussiun haja però mussà fitg cler: ina schliaziun da la PBD n'è nagin tema. Ins prenda actualmain en mira pliras opziuns: il status quo, collavuraziun cun in'autra partida u part d'ina pussaivla partida da mez en Svizra.

Ils commembers vegnan l'atun a stuair decider en chaussa.

Ord l'archiv