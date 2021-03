cuntegn

Senza segirtad da planisar - Quasi nagin emposta vacanzas

Ir a la mar u en ina citad? Visitar attracziuns da natira u da cultura? Prender in hotel u in appartament? – Quest onn pudessan ils siemis da vacanzas da stad puspè be restar siemis. Ils biros da viadi n'han il mument strusch lavur pervi da la pandemia.