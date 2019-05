Actualmain ston uffants e giuvenils per part vegnir tractads en auters chantuns ni en l'ospital chantunal. Là n'è il persunal betg spezialisà sin problems psichics. Perquai dovri ina clinica per uffants e giuvenils. Quai è in dals dus gronds projects actuals. L'auter è la nova staziun d'urgenza.

Clinica per uffants e giuvenils

custs: circa 10 milliuns francs

durada da l'entir project: 3-4 onns

Che la situaziun è actualmain betg ideala tar il provediment da giuvenils ed uffants, quai conceda era Fadri Ramming, il president dal cussegl d'administraziun. I saja dentant era betg da dramatisar.

Il basegn da meglierar la situaziun è qua.

Per schliar il problem dovri in zic temp. Il plan è da construir ina clinica per ils uffants e giuvenils. Per la fasa da projectaziun, las lubientschas e la construcziun quinta Ramming en tut cun 3 enfin 4 onns, sche tut va bain.

Segund project: la nova staziun d'urgenza

custs: circa 24 milliuns francs

temp da construcziun: 2 onns

Gia datiers da la badigliada èn ins tar il project per bajegiar ina nova staziun d'urgenza per la clinica Waldhaus. Ins ha dentant stuì surlavurar la dumonda da bajegiar inoltrada l'atun passà. Suenter las adattaziuns da la statica e l'access quintan ins da survegnir la lubientscha da bajegiar la fin matg e da pudair cumenzar cun la construcziun l'atun. A fin avess il bajetg lura dad esser sin l'atun 2021.

