Dasper la clinica Waldhaus a Cuira datti ina nova clinica per psichiatria d'uffants e giuvenils. Ils servetschs psichiatrics dal Grischun ch'èn patrun da construcziun quintan cun custs da 35 fin 40 milliuns francs.

Nova clinica psichiatrica per uffants e giuvenils

Il basegn d'ulteriurs plazs staziunars ed il basegn per ina clinica psichiatrica d'uffants e giuvenils saja dapi onns grond e cumprovà. Perquai han ils responsabels gia il 2019 decidì da bajegiar ina nova clinica dasper la clinica existenta Waldhaus a Cuira. Uss èsi cler, co che la clinica vegn a guardar or: Construids vegnan dus bajetgs en furmas da pentagon. Planisads vegnan quels dal biro d'architectura Knorr & Pürckhauer da Turitg.

Tar la clinica che custa 35 fin 40 milliuns francs tutga er ina chasa da parcar sutterrana cun 220 plazs, ina scola da clinica per las giuvnas pazientas ed ils giuvens pazients ed ultra da quai er ina halla da gimnastica. Tenor plan duess il nov bajetg vegnir avert il cumenzament dal 2024.