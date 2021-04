Ina colliaziun da tren tranter Scuol e Mals, introducir la taglia individuala en Svizra, rapportar dals donns da selvaschina en il guaud, promover nums da vias feminins ubain dapli daners per la lavur da la PUK en connex cun il cartel da construcziun.

La sessiun d'avrigl dal Cussegl grond ha cumenzà. Il president dal Cussegl grond Martin Wieland ha mess il focus da ses pled d’avertura sin l’egualitad tranter um e dunna. Las proximas elecziuns dal Cussegl grond porschian ina buna pussaivladad d'auzar il dumber da dunnas en il parlament ed uschia procurar per dapli egualitad en la politica chantunala. El ha er fatg l’appell a las deputadas da candidar per la regenza.

Nagin tema da pais

La sessiun d’avrigl dal Cussegl grond na porscha bain betg in grond tema da paisa – persuenter bleras propostas ord il ravugl dals 120 deputads e deputadas. Savens èn quai temas che vegnan spustads d’ina sessiun a l’autra perquai ch’il temp na basta betg per discutar tut. Ins pudess pia dir ch’igl è da lavurar giu pendenzas durant trais dis.

Era la pandemia da corona occupa natiralmain il Cussegl grond: Mardi bun'ura è previs in’infurmaziun da la regenza, in’ura da dumondas e deputadas e deputads pon exprimer laud ubain critica per l’agir da la regenza grischuna. Plinavant è sin maisa ina proposta per ch’il chantun gidia a surpigliar ils custs per tschains da locaziun da firmas che han stuì serrar lur portas pervia da Covid-19.

Causa corona è la sessiun dal Cussegl grond puspè en il center da congress a Tavau e dura fin mesemna.