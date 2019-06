Per la president dal Cussegl grond, Tina Gartmann-Albin, èsi stà ina sessiun intensiva - surtut senza sistem da votar electronic. Questa saira è la pli auta Grischuna giast en il Telesguard - natiralmain era en connex cun las pretensiuns da las dunnas dad oz.

Tge fan ils 5 umens da la regenza per promover las dunnas che lavuran en lur departaments?

Avis sin in sumegliant artitgel:

I vegn discutà bler en il Cussegl grond. E tuttina datti mintgatant debattas tut spezialas. Sco per exempel quella davart la dumonda da Tobias Rettich (PS, Vaz Sut) sch'i duai dar ina translaziun simultana. Mintgina e mintgin ha discurrì en sia lingua materna.

Commentaris pudais gugent far sin noss chanals da medias socialas...

Quiz per la pausa: Tgi enconuscha questas dunnas?

Tuttina restan anc insaquantas dumondas. Quellas faschain nus era a cusseglier guvernativ Mario Cavigelli. Igl è dentant da star en colonna per far intervistas...

I va per quellas 9 firmas:

Actualmain fatschenta in vegl tema la debatta: L'affera da cartels en la branscha da bajegiar. Il chantun ha numnadamain publitgà ina communicaziun questa bun'ura:

8:32

Egualitad da dunnas

La regenza grischuna duai elavurar ina strategia ed in plan d'acziun per promover l'egualitad tranter dunna ed um en il Grischun. Quest'incumbensa ha la fracziun socialdemocratica inoltrà oz gist al cumenzament da la sessiun extra muros. I va tranter auter per

dapli dunnas en posiziuns da manar en politica & economia

eliminar differenzas da paja

mesiras cunter la povradad en la vegliadetgna

proteger dunnas da violenza a chasa e da violenza sexuala