18:39 Inscunter cun la populaziun Uss ha cumenzà il punct final per oz: L'inscunter da la politica cun la populaziun... ...ed a quel va ussa era il team RTR - natiralmain be per pudair raquintar la bun'ura al radio co ch'igl è stà ;-) Legenda: Sabrina Bundi

18:35 ...entant che auters han degustà vin. Legenda: Anna Caprez

18:32 Puntraschigna Era l'istorgia dal vitg han deputadas e deputads tadlà... Legenda: Anna Caprez

17:02 Realitad virtuala Sa tge ch'il deputà Reto Crameri (PCD) vesa? En scadin cas èsi ina purschida exclusiva che Puntraschigna ha organisà per ils parlamentaris: Emprender d'enconuscher meglier la regiun a moda virtuala. Legenda: Sabrina Bundi

16:30 Green Deal sto spetgar Damai che la vischnanca da Puntraschigna sa preschenta a deputadas e deputads, ha il vicepresident dal Cussegl grond, Alessandro Della Vedova, decis d'interrumper la debatta e da cuntinuar damaun.

15:59 MortAlive Il «bab» dal project al Morteratsch, il link avra en ina nova fanestra è il glaziolog Felix Keller. Il samedrin è questa saira giast en l'emissiun dal Telesguard. Legenda: RTR

15:45 Oz en il Telesguard A propos clima: Salvar il glatscher dal Morteratsch enten ennavar el? Con realistica è questa idea? Ils collegas dal Telesguard han dumandà suenter... Oz las 17:40 uras sin SRF 1 ubain gia ussa qua: 02:32 Idea per salvar il Morteratsch Legenda: Guardar il video Idea per salvar il Morteratsch. Durada 02:32 minutas. Or da RTR dals 12.06.2019.

15:25 Green Deal - GEA u NA? Las discussiuns dal clima han era cuntanschì la politica grischuna. Actualmain èn discussiun: La pretensiun socialdemocratica per in «Green Deal» - in plan d'acziun cun mesiras per proteger il clima. Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: «Green Deal» Regenza grischuna vul far dapli per il clima

15:00 Senza limitaziun Tut resta sco enfin uss: Il temp d'uffizi per deputadas e deputads na vegn betg limità. Cun 68 cunter 48 vuschs è l'incumbensa dad Oliver Hohl (PBD, Cuira) vegnida refusada. Dal reminent: Rudolf Kunz (PLD, Cuira) ha fatg ina statistica quant ditg che deputadas e deputads èn gia en uffizi: Quant ditg èn deputadas e deputas en uffizi Legenda: Tadlar il audio Quant ditg èn deputadas e deputas en uffizi. Durada 00:22 minutas. 00:22 min, Actualitad dals 12.06.2019.

14:41 Limitar il temp d'uffizi Resgian deputadas e deputads quasi vid lur atgnas sutgas? I va per introducir in temp d'uffizi per il Cussegl grond. Dispitaivla è surtut la dumonda sche quai augmentass la motivaziun per persunas pli giuvnas da candidar per in sez en il parlament grischun. Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Chantun Betg limitar il temp d’uffizi en il Cussegl grond

14:09 I va vinavant Punctualmain per il cumenzament suenter la pausa da mezdi cuchegia il sulegl tranter ils nivels a Puntraschigna. Legenda: La vista ord il Rondo a Puntraschigna Nadja Cadonau

12:21 PAUSA DA MEZDI La debatta cuntinuescha las 14:00 uras. Temp per ir a marenda ubain per far in discurs live al Radio Rumantsch... Legenda: Live è live - n'emporta betg tge aura ch'i fa: Prisca Bundi avant il Rondo durant in discurs al radio. Selina Camichel

12:13 1.incumbensa Cura che la tgira da monuments fa ses inventari (da cuntradas u da bajetgs) duain ils possessurs vegnir infurmads ed involvids pli baud. Questa incumbensa da Thomas Bigliel (PLD, Landquart) han deputadas e deputads acceptà cun 82 cunter 30 vuschs. La regenza era d'in auter avis: La pratica actuala bastia e l'infurmaziun saja garantida.

12:02 Dumondas ed incumbensas Uss cumenza il grond potpurri da temas en la sessiun extra muros: Fin venderdi da mezdi stattan en tut 29 intervenziuns da deputadas e deputads sin la glista da tractandas. Las respostas ha la regenza gia publitgà - uss vegn dentant discutà mintga tema. Ed ils giavischs ord il parlament èn fitg differents: infurmar meglier tar l'inventarisaziun da la tgira da monuments

lantschar in "Green Deal" per il Grischun

limitar il temp d'uffizi per deputadas e deputads

translatar simultan las debattas dal Cussegl grond

megliurar tschertas vias en il Grischun

etc.

11:41 Dretgiras grischunas La dretgira chantunala e la dretgira administrativa duain fusiunar. Deputadas e deputads han prendì per enconuschientscha dal rapport da la regenza (cun 104 tar 1 vusch). Igl è dentant be in rapport che ha evaluà differentas variantas per reorganisar las dretgiras ed cun cumparegliaziuns cun auters chantuns. Decis n'è perquai anc nagut - uss po la regenza elavurar il messadi per lura pudair reveder la lescha necessaria.

11:27 Rumantsch Puntraschigna beneventa ses giasts cun umor en il center da congress... Legenda: Nadja Cadonau

11:16 Intervistas Christian Rathgeb è stà in um tschertgà durant la pausa da café. Era ad RTR ha el dà pled e fatg suenter sia elecziun sco proxim president da la regenza. Dal reminent: Gia l'ultima giada cura ch'el è vegnì elegì per quest post èsi stà sessiun extra muros - il 2015 ad Arosa... 00:18 Quote Christian Rathgeb Legenda: Guardar il video Quote Christian Rathgeb. Durada 00:18 minutas. Or da RTR dals 12.06.2019.

10:57 Debatta cuntinuescha Damai ch'i plova a Puntraschigna han bleras deputadas e deputads bavì lur café en il foyer dal center da congress Rondo. Uss cuntinuescha la debatta davart co reorganisar las dretgiras superiuras en il Grischun. Legenda: Nadja Cadonau

10:18 PAUSA Las 10.45 uras cuntinuescha la debatta... Temp per metter d'in maun la lavur ed ir a cafe - era il team RTR ;-) Legenda: Anna Caprez