Il ticker è a fin

19:08 Muottas Muragl Questa vista na dovra nagins pleds... Bella saira! Legenda: RTR, Prisca Bundi

16:25 Fin per oz - politicamain Quai è stada l'ultima decisiun per oz dal Cussegl grond. Bainbaud sa mettan tuttas e tuts sin via si Muottas Muragl. Là datti - sper apero e tschaina - ina saira cun il focus turissem.

16:19 Via Sumvitg - Mustér La regenza grischuna sclerescha co far pli segira la via chantunala tranter Sumvitg e Mustér. La via sto adina puspè vegnir serrada pervia da privel da lavinas. Quai vala era per il traject da la Viafier retica ch'è datiers. Senza cuntravusch han deputadas e deputads acceptà questa incumbensa dal deputà Clemens Berther (PCD, Mustér). In tunnel na vegn dentant betg en dumonda, quai è gia ussa cler. Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Surselva Meglra protecziun per via da Sumvitg a Mustér

16:05 Davos las culissas Rapports per il Telesguard pon ins era far davent da Puntraschigna. Quai è il team che producescha, filmescha, taglia e moderescha al lieu - grazia a la tecnica mobila... Legenda: Armon Schlegel

15:53 Turissem a Puntrschigna Puntraschigna s'auda tar ils lieus cun ils pli blers hotels en Engiadin'Ota. Ubain sco Nuot Saratz di: «La hotellaria è impurtantischma". Dapli questa saira en il Telesguard, las 17.40 sin SRF 1 ubain gia ussa qua: 02:01 Puntraschigna e ses hotels Legenda: Guardar il video Puntraschigna e ses hotels. Durada 02:01 minutas. Or da RTR dals 13.06.2019.

15:26 Green Deal - las reacziuns Forsa èsi in tema da moda - forsa in basegn. En scadin cas ha la pretensiun da mesiras per proteger il clima dà bler da discutar oz. La lavur concreta cumenza dentant pir... 01:13 Green Deal - la debatta Legenda: Guardar il video Green Deal - la debatta. Durada 01:13 minutas. Or da RTR dals 13.06.2019.

15:17 Translaziun simultana Darar - u forsa insumma mai - hai dà ina debatta sumeglianta en il Cussegl grond: Deputadas e deputads han discurrì en lur lingua materna. La raschun è la dumonda dal deputà Tobias Rettich (PS, Vaz Sut) sch'ins vuless introducir ina translaziun simultana per las debattas. Tge che parlamentaris tudestg din da quai, co ils talians vesan la situaziun e quants che han discurrì rumantsch en la debatta - tadlai venderdi bunura Radio Rumantsch. Quai ina pitschna impressiun: Debatta davart translaziun simultana Legenda: Tadlar il audio Debatta davart translaziun simultana. Durada 01:03 minutas. 01:03 min, Actualitad dals 13.06.2019.

14:22 Far contacts I vegn adina detg: En ina sessiun extra muros na vai betg be per politica, mabain era da vegnir en contact cun glieud. Nus avain fatg il test co quai funcziuna...

14:12 Suentermezdi cumenza Suenter ina marenda da bellezia aura va la lavur en sala vinavant. Enfin las 16:30 uras vegn discutà differentas dumondas ed incumbensas da deputadas e deputads. Tranter auter vai per l'instrucziun da linguas estras en scola

translatar simultan las discussiuns dal Cussegl grond

transparenza da paja per collavuraturs chantunals

fusiuns da vischnancas

etc.

12:27 PAUSA ...fin las 14:00 uras han deputadas e deputads pausa da mezdi. Bun appetit!

12:19 GEA a Green Deal Suenter ina discussiun animada che ha mussà las differentas posiziuns, ha il Cussegl grond decis da surdar a la regenza l'incumbensa dal «Green Deal». La votaziun finala è stada clera cun 103 cunter 16 vuschs. La regenza sto ussa elavurar in plan d'acziun cun mesiras - quai tuna plitost pauc precis. Tge concret che quai munta dumandain nus suenter e rapportain questa saira en radio, Telesguard e qua en il ticker. Legenda: RTR

12:10 Gallaria Val Minger En la Val Minger - tranter Vinadi e Martina - duai vegnir bajegià ina gallaria per garantir la segirtad. Quai ha ditg il cusseglier guvernativ Mario Cavigelli oz avantmezdi. Il deputà Duosch Fadri Felix (PLD, Scuol) aveva fatg attent en ina dumonda a la regenza ch'i dettia adina puspè bovas e crudada da crappa sin quest traject. Intervista cun Mario Cavigelli Legenda: Tadlar il audio Intervista cun Mario Cavigelli. Durada 03:18 minutas. 03:18 min, Actualitad dals 13.06.2019.

11:43 Premiera Ina sessiun extra muros datti be ina giada pro legislatura. Perquai èsi per numerusas deputadas e deputads ina premiera quels dis a Puntraschigna. Era per Diego Deplazes (PCD, Rabius). Sias experientschas raquinta el suenter las 12 uras al Radio Rumantsch ubain gia ussa qua: Intervista cun Diego Deplazes Legenda: Tadlar il audio Intervista cun Diego Deplazes. Durada 03:27 minutas. 03:27 min, Actualitad dals 13.06.2019.

11:25 Green Deal Uss cuntinuescha la debatta davart la dumonda sch'il Grischun dovra in «Green Deal» - in plan d'acziun cun mesiras per proteger il clima. Quel propona il deputà Philipp Wilhelm (PS, Tavau). Gia ier aveva la discussiun cumenzà: 00:27 Impressiuns da la debatta «Green Deal» Legenda: Guardar il video Impressiuns da la debatta «Green Deal». Durada 00:27 minutas. Or da RTR dals 13.06.2019.

11:19 Massa dumondas Ella ha num «ura da dumondas», là nua che deputadas e deputads pon inoltrar ordavant lur dumondas ed ils commembers da la regenza dattan ina curta resposta a bucca durant la sessiun. Oz ha quell'ura dentant durà trais uras. Quai che na fa betg smirvegliar: 25 dumondas èsi stà da tractar èn ina suletta sessiun. Quai è dapli che normalmain. Dumondas inoltradas durant l'ura da dumondas 2017 66 2016

2015 66 2014 62 2013 65 2012 37 2011 43 2010 19 2009 33 2008 46 2007 35

10:39 Pausa activa «Bisch fit?» han ils uffants dumandà deputadas e deputads durant pausa. Al cusseglier guvernativ Peter Peyer han els mussà co far passlung... Legenda: Nadja Cadonau

10:04 PAUSA ...temp per bandunar la sala e giudair in zic il sulegl da l'Engiadin'Ota... Legenda: RTR

10:01 Promoziun da rumantsch e talian Ina gruppa da lavur da plirs departaments chantunals vegn ad analisar il rapport davart la promoziun dal rumantsch e dal talian en il Grischun - il rapport ch'il Center per democrazia ad Aarau aveva fatg sin incumbensa da la confederaziun. Sin basa da questa analisa vul la regenza decider nua ch'i dat potenzial per meglierar la promoziun. En quest senn ha il president da la regenza Jon Domenic Parolini respundì ina dumonda da la deputada Sandra Locher Benguerel (PS, Cuira). Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Critica a promoziun da lingua Chantun e Lia reageschan cun «gea, dentant...»

9:47 Chatscha speziala Midadas concretas per la chatscha grischuna da quest atun n'èn anc betg sin maisa - dentant en discussiun. Cler saja ch'ins stoppia far insatge en connex cun ils asils da selvaschina. Uschia ha cusseglier guvernativ Mario Cavigelli respundì ina dumonda dad Enrico Kienz (PBD). Il deputà da Ramosch vuleva savair tge mesiras che la regenza prevesa suenter il NA a l'iniziativa che vuleva abolir la chatscha speziala.