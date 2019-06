La via tranter Segl e Plaun da Lej en Engiadin'Ota duai vegnir pli segira, pretendan plirs deputads dal Cussegl grond.

Petiziun per dapli segirezza

Passa 3’900 persunas han suttascrit la petiziun ch’è vegnida surdada uffizialmain durant la pausa da la sessiun extra muros oz a Puntraschigna. Concret vai per la via chantunala tranter Segl e Plaun da Lej – ina via che sto adina puspè vegnir serrada pervi da lavinas u crudadas da crappa.

El speria ch'il chantun prioriseschia quest problem, ha ditg il deputà da San Murezzan Mario Salis en il num da deputadas e deputads da l'Engiadin'Ota e la Bregaglia. Cusseglier guvernativ Mario Cavigelli ha sincerà ch'el enconuschia la situaziun.

La proposta actuala ch'el ha preschentà questa primavaira a la populaziun è da bajegiar in tunnel da circa dus kilometers en la muntogna. Quel custass radund 200 milliuns francs.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Engiadina Chantun preschenta nov project per via segira Segl-Malögia

RR novitads 17:00