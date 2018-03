La Conferenza da las presidentas e dals presidents dal Cussegl grond recumonda al parlament grischun da resguardar la candidatura da Puntraschigna per la sessiun «extra muros» dal zercladur 2019.

Il dossier da la vischnanca da Puntraschigna haja persvas la Conferenza da las presidentas e dals presidents dal Cussegl grond. Per l’ina adempleschia la vischnanca tut las pretensiuns ad in lieu d’organisaziun. Per l’autra tegnia il concept fitg bain quint d’ina sessiun en la regiun.

Er Claustra-Serneus candidescha

Sco quai che la conferenza communitgescha, sajan vegnidas inoltradas duas candidaturas per questa sessiun, dasper Puntraschigna anc Claustra-Serneus.

Il Cussegl grond decida probabel en la sessiun d'avrigl a tgi che la sessiun «extra muros» vegn surdada. L'ultima sessiun ordaifer da Cuira è stada il 2015 ad Arosa.

