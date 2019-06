L'emprima gronda fatschenta da la sessiun è sut tetg. Il quint ha serrà cun in surpli da 105 milliuns francs enstagl dal minus budgetà da bunamain 34 milliuns francs. En la debatta èsi cunzunt ì per taglias e per spargnar.

Sper quai han tut las partidas dà d’entellir ch’ellas èn cuntentas ch’il pachet da finanzas GrFlex è vegnì sepulì.

