La sessiun cun mascras è ida a fin – il facit da las deputadas e deputads è different. Schebain la proxima sessiun dal december ha puspè lieu en la chasa dal Cussegl grond ubain en in auter lieu, vegn pir decidì.

La sessiun d'october è a fin, las deputadas ed ils deputads han revedì parzialmain la lescha da taglia, discutà la gulivaziun da finanzas e dà dapli daners a la promoziun da la cultura.

Dentant sper las tractandas ordinarias ha er la situaziun da corona gì in'influenza sin la sessiun. Tut ils deputads e las deputadas han purtà ina mascra, dentant han els ed ellas tuttina stuì seser da stretg senza distanza en la sala dal Cussegl grond. Blers han resentì questa situaziun sco malempernaivla. I saja tut ì bain, dentant i fiss meglier, sch'ins pudess dasper las mascras er tegnair las distanzas, uschia il tenor da blers.

Nov lieu per la sessiun da december?

La conferenza da presidents saja perquai londervi da ponderar alternativas per far la sessiun da december. Dentant be, sche la sala dal Cussegl grond saja propi er in ristg da segirtad, di il president dal Cussegl grond, Martin Wieland: «Nus vegnin puspè ad examinar ensemen cun la media chantunala e l'Uffizi da sanadad tge ch'è pussaivel. Sch'igl è be ina dumonda da far pli cumadaivel na ves'jau betg, ch'ins stuess midar».

Er quai che pertutga ils custs vala tenor el il medem: «Sch'i va per la segirtad na dastgan ils custs betg giugar ina rolla – sch'igl è ina dumonda da luxus lura bain». La sessiun en la halla da la citad aveva custà l'emprima giada 300'000 francs. Per anc ina giada bandunar la sala dal Cussegl grond saja da quintar cun custs da var 150'000 francs.

Las reacziuns da deputads

Che la sessiun d'october ha tuttina gì lieu malgrà las circumstanzas, saja stà in signal envers la populaziun, che la politica e la vita stoppian tuttina cuntinuar e che quai saja er pussaivel da far, sch'ins sa tegnia vid tut las prescripziuns, ha il president dal Cussegl grond, Martin Wieland, ditg. Ed er Lucas Horrer da la PS agiunta: «Tut ils auters ston er ir a lavurar en questa situaziun, uschia ch'er la politica na duess betg far liber». Ed er Cornelia Märchy Caduff da la PCD di: «Igl è stà in zic da s'endisar, dentant igl è schon ì bain».

In zic auter vesa quai Gabriela Tomaschett Berther da la PCD. Il signal possia er vegnir interpretà auter, numnadamain che la politica pretendia da la populaziun da star a chasa e na sa tegnia sezza dentant tuttina betg vid quella regla. Ed er Bruno Claus è sa sentì in zic mal: «Nus essan propi fitg stretg in sin l'auter e sche quai tutga in da nus e tuts van en las regiuns avain nus propi in problem». Dentant spustar la sessiun na fiss er per el betg stà ina buna opziun.