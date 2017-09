Sezs èn repartids da nov: 4 circuls sperdan, 4 gudagnan

En vista a las elecziuns dal Cussegl grond dal 2018 ha la regenza repartì ils sezs sin ils singuls circuls electorals. Midadas datti tranter auter en l’Engiadina, en il Surses ed en la Surselva.

4 gudognan, 4 sperdan 0:54 min, Actualitad video dals 14.9.2017

La nova repartiziun dals sezs va en favur da Sut Tasna, da la Foppa, dals Tschintg Vitgs e da Claustra – quests quatter circuls gudognan mintgamai in sez. Da l’autra vart perdan ils suandants circuls mintgamai in sez: Sur Tasna, la Cadi, l’Engiadin’Ota ed il Surses. Quai ha communitgà la regenza grischuna.

La nova repartiziun dals sezs sin ils circuls Circul Sezs Alvaschein 2 Avras 1 Belfort 1 Bravuogn 1 Bregaglia 1 Brusio 1 Calanca 1 Cuira 20 Churwalden 1 Tavau 6 Mustér 4 Tumleastga 3 Tschintg Vitgs 12 Glion 6 Jenaz 1 Claustra 3 Küblis 1 Lumnezia 2 Luzein 1 Maiavilla 4 Mesocco 2 Engadin'Ota 8 Poschiavo 2 Ramosch 1 Razén 7 Valragn 1 Roveredo 3 Rueun 1 Stussavgia 1 Schons 1 Scanvetg 2 Schiers 3 Seewis 1 Suot Tasna 3 Sur Tasna 1 Surses 1 Tusaun 4 Trin 5 Val Müstair 1

Per calcular la repartiziun dals sezs ha la regenza consultà la statistica federala da la populaziun, che mussa il stadi da la populaziun svizra dals 31 da december 2016. Supplementarmain vegnan resguardads dus cas da fusiuns da vischnancas che chaschunan ina midada da l'appartegnientscha al circul electoral, ma ch'entran en vigur pir l'onn che vegn. Per l'ina è quai l'incorporaziun da la vischnanca Mutten en la vischnanca da Tusaun, per l'autra è quai la fusiun tranter Breil, Andiast e Vuorz che vegn anc decidida formalmain dil Cussegl grond en la sessiun da december da quai onn.

