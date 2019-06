«Haute cuisine» per 1300 musicistas e musicists

Gerd Reber dal Waldhotel National ad Arosa creà ensemen cun Rudy Egli, il cuschinier pensiunà ch'è sta 38 onns schef en il Kulm, in vast menu dalunsch davent da «Wienerlis», «Pommfrits» e salata da tartuffels.

Per exempel ha quai dà la sonda per radund 1300 persunas ina suppa da legums cun mini-capuns, in pèz da pulaster cun salvgia, carottas, spinat e gnocchettis cun tomatas setgas, sco dessert ina crema da vaniglia cun apricosas e crumble...

Forsa è quai in zic nossa luschezza, che nus na vulevan betg be preschentar a las musicistas ed als musicists insatge simpel. Ultra da quai mangian segir e franc er musicists gugent bain.

Il cuschinier pensiunà raquinta dentant anc dapli da las sfidas da cuschinar per 1'300 persunas sin aut niveau:

Las dimensiuns da la festa èn er sa mussadas sin il cedel da cumpra en cuschina: Il team da cuschina ha impostà tranter auter radund 70 kilos carottas, 70 kilos spinat e 130 kilos poulet.

Er la logistica era pretensiusa: Ils menus èn vegnids preparads ordavant en l'hotel e silsuenter transportads en la halla da glatsch nua ch'na simpla cuschina cun frestgeras e steamers è vegnida installada.

