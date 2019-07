Sgular u betg? Quella dumonda fan actualmain blers. Sgular a la mar u far vacanzas en la regiun? Las opiniuns van dapart.

Las opiniuns sin las vias a Cuira èn fitg differentas sch'i va per il tema sgular. Ins entaupa persunas che dian, ch'ellas na pudessan betg desister da sgular. Auters èn da l'avis ch'i na saja betg necessari da sgular sch'ins ha davant porta bels lieus per far vacanzas.

I dat er da quels ch'èn pertscherts che sgular fa donn al clima. Ma tuttina na vulan blers betg desister dad ir en vacanzas cun l'eroplan.

Dad ina vart ma legrel jau da sgular en vacanzas e da tschella vart hai jau ina nauscha conscienza.

Tge sentan ils biros da viadi?

Il biro da viadi Engel senta ch'il clima è quest onn in tema ch'occupa la glieud. Tenor il manader Oliver Gartmann hajan els il 2019 pli paucas empustaziuns da vacanzas da sgol ch'auters onns. In motiv saja segir il hype enturn il clima, declera el.

Oravant tut dals uffants vegn savens l'input ch'els na vulan betg sgular.

Ma vid la protecziun dal clima na vul Oliver Gartmann dentant betg fixar ch'i vegn empustà pli paucas vacanzas da sgular tar els. Blers giaudan era far vacanzas en la regiun u en ils pajais vischins. Quai saja puspè vegnì pli popular ils ultims onns – oravant tut sch'i fa aura da bellezza sco l'onn passà u quest onn.

Nagin effect en Engiadina

Tar il biro da viadi ATR-Tours a Scuol na sentian ins betg, ch'i vegnia desistì da vacanzas da sgular. Plitost il cuntrari saja il cas, di Renate Reinbacher, manadra dal biro da viadi.

Cunquai ch'ils pretschs èn actualmain relativamain bass, vegn sgulà bunamain dapli.

Renate Reinbacher precisescha, che quels ch'empostan vacanzas senza sgular, na vegnan probablamain betg ad empustar tar els vacanzas.

RR actualitad 07:00