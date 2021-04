Deputadas e deputads han incaricà unanimamain la regenza grischuna d’inoltrar fin il december 2022 in concept da purschida a la Confederaziun. Uschia pudess quest project far part al program da svilup da la viafier 2040/45.

Cussegl grond fa squitsch per colliaziun Scuol-Mals

L’idea per ina colliaziun da viafier tranter l’Engiadina ed il Vnuost è gia daditg sin maisa. Quella stettia dentant en concurrenza cun l’idea dal Tirol dal Sid per ina colliaziun Landeck-Mals. Perquai saja nairas uras ch’il Grischun sa fetschia valair e signaliseschia ch’ins saja pront, uschia il tenor sur tut las partidas en il Cussegl grond.

Decleraziun d'intenziun tranter las regiuns

L’atun passà han il Grischun, il Tirol, il Tirol dal Sid e la Lumbardia suttascrit ina decleraziun d’intenziun (Absichtserklärung) ed instradà ina gruppa da lavur tecnica che duai sclerir las variantas per colliaziuns tranter quels pajas. Era en il Grischun è sa furmada ina gruppa da lavur (t.a. cun l’expert da viafier Paul Stopper, l’anteriur planisader chantunal Erwin Bundi ed ils turistichers Hans Peter Danuser e Not Carl). Plinavant è gia dapi il 2012 sin maisa in studi da la firma da cussegliaziun Grischconsulta.

Inoltrà questa incumbensa per far dapli squitsch ha la deputada Valérie Favre Accola (PPS, Tavau). Gia l’onn 2019 aveva il deputà Mario Salis (PPS, San Murezzan) dumandà la regenza suenter il stan dal project.