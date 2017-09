Simplifitgar l'access ad infurmaziuns da bains immobigliars

Tgi che posseda terren en Svizra na dastga betg utilisar quel sco el vul. Possessuras e possessurs ston resguardar ina rotscha da leschas e restricziuns uffizialas, uschenumnadas restricziuns da la proprietad da dretg public (RPDP).



Per simplifitgar l'access a quellas vegnan ellas unidas en in cataster e quai fin la fin dal 2019. La regenza grischuna ha approvà la cunvegna correspundenta cun la Confederaziun. Da quai profiteschan tant ils possessur da bains d'immobiglias sco er ils acturs sin il sectur d'immobiglias e las autoritads ed administraziuns publicas.

Per il chantun Grischun resulta cun quest cataster RPDP ina plivalur dubla envers la situaziun actuala. Uschia sa chattan las RPDP las pli impurtantas en in lieu central ed èn accessiblas en moda simpla, quai che signifitga ina simplificaziun considerabla en spezial per l'economia privata e per las autoritads. Tras la preparaziun da las datas colliada cun quai vegn cuntanschida supplementarmain in'auta qualitad da las unitads da datas chantunalas e communalas. Grazia al cataster croda davent la lavur fin ussa inevitabla da sa procurar tar ils posts cumpetents las singulas RPD per in bain immobigliar, da las rimnar, da las cumparegliar ina cun l'autra e da las cumbinar.

RR novitads 10:00