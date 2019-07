Il sindicat grischun glarunais dals servetschs publics pretenda che las regenzas dals dus chantuns analiseschian las pajas da lur persunal. I na saja betg mo fatg cun ina chauma da dunnas. L'engaschament da las dunnas stoppia cuntinuar, uschia il tenor a la radunanza generala dal sindicat.

Las regenzas dal Grischun e da Glaruna stoppian far ils pass necessaris per ch'i dettia in'egualitad professiunala. Latiers giaja er per examinar las schanzas da far carriera e betg sco ultim stoppia vegnir impundì las finanzas per promover la cumpatibilitad da famiglia e professiun.

