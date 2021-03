Perquai che las localitads per unir las duas dretgiras – la chantunala e l'administrativa – n'èn anc betg libras ha il project retard.

Il retard da quatter onns, dal bajetg chantunal «Sinergia» ha er consequenzas per la refurma da giustia. Quella vul tranter auter unir la dretgira chantunala e la dretgira administrativa sut in tetg – tar ina dretgira superiura. Il bajetg da l'Uffizi da construcziun bassa che la regenza prevesa per la dretgira superiura, vegn dentant liber sin il pli baud il 2025.

Sco quai ch'i ha num en ina communicaziun, ha la regenza perquai decis da proponer al Cussegl grond pliras variantas per che la midada da la dretgira suprema possia succeder tant pli svelt.