Pervi dal grond privel da lavinas restan pliras vias serradas en il Grischun, autras vegnan puspè avertas, uschia per exempel la via tranter Mustér e Sumvitg. Samignun n'è anc betg cuntanschibel e la Val Müstair be sur l'Austria.

En consequenza dal privel da lavinas èn pliras vias en Surselva vinavant serradas. Uschia las vias tranter Mustér e Disla, da Mustér a Cavardiras, da Sumvitg a Plaun da Crusch, la via da Rueun a Pigniu e la via tranter Versomi e Stussavgia. Serrads restan plinavant ils pass Lucmagn ed Alpsu.

Engiadina betg cuntanschibla cun auto

Las grondas quantitads da naiv han er fatg serrar ils pass dal Güglia tranter Beiva e Silvaplana. Nà dal nord n'è l'Engiadina uschia betg pli cuntanschibla cun auto. Er serrada è la via da Martina al cunfin sco er da Vinadi a Samignun. La Val Müstair n'è betg cuntanschibla via l'Engiadina cunquai che la via da Zernez a Tschierv è serrada. Tranter l'Engiadina'Ota e l'Engiadina Bassa na datti il mument nagina colliaziun cunquai che la via principala tranter Brail e Susch è serrada. Er en il Partenz èn pliras vias lateralas serradas.

Obligatori da chadainas

In obligatori da chadainas per autos senza tracziun da 4x4 vala per ils pass Bernina e Wolfgang sco er per las vias tranter Curvalda e Lai e tranter Langwies ed Arosa.

Interrupziuns da lingias da tren

La colliaziun tranter l'Engiadin'Ota e l'Engiadina Bassa è interrutta. Sper il traject tranter Cinuos-chel-Brail e Sagliains na van er sur il Alpsu nagins trens, pervi da privel lavinas. Bus enstagl da tren circuleschan tranter Sagliains e Scuol, sco era da Tavau a Casti.

Maletg 1 / 16 Legenda: Sagliains. RTR, Isabelle Jäger Maletg 2 / 16 Legenda: Scuol. RTR, Reto Mayer Maletg 3 / 16 Legenda: Razén. RTR, Alexi Baselgia Maletg 4 / 16 Legenda: Glion. RTR, Georgina Janki Maletg 5 / 16 Legenda: Brambrüesch. RTR, Prisca Bundi Maletg 6 / 16 Legenda: Brambrüesch. RTR, Prisca Bundi Maletg 7 / 16 Legenda: 35 cm naiv nova a Trun. RTR. Gion Gieri Flepp Maletg 8 / 16 Legenda: Passa 50 cm naiv nova a Mustér. RTR, Gionduri Maissen Maletg 9 / 16 Legenda: Mustér. RTR, Gionduri Maissen Maletg 10 / 16 Legenda: Cuira. RTR, Pietro Jacomet Maletg 11 / 16 Legenda: Cuira. RTR, Pietro Jacomet Maletg 12 / 16 Legenda: Camuns. RTR, Linus Livers Maletg 13 / 16 Legenda: 50 cm naiv nova a Surrein. RTR, Valentin Schmed Maletg 14 / 16 Legenda: Surrein. RTR, Valentin Schmed Maletg 15 / 16 Legenda: Surrein. RTR, Valentin Schmed Maletg 16 / 16 Legenda: Razén. RTR, Alexi Baselgia

9 uras senza electricitad

La regiun da St. Antönien en il Partenz è stada dapi la damaun fin il suentermezdi senza current electric. L'interrupziun oz haja pertutgà 350 chasadas - scriva la Repower. Damai che l'access a Sankt Antönien è bloccà pervi dal privel da lavinas saja in collavuratur da la Repower arrivà cun skis da tura al lieu. Là haja el pudì far la reparatura necessaria. L'um è vegnì accumpagnà d'in giud da muntogna dal CAS. Chaschunà l'interrupziun haja in rom ch'era crudà sin la lingia d'electricitad.

RR novitads 06:00++